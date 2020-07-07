?Підозрюваного у вимаганні $250 тис. підполковника СБУ взято під варту з альтернативою 10 млн гривень застави

Він вимагав хабар за нерозголошення відомостей про обставини смерті нардепа.

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у виді тримання під вартою із заставою 9,7 млн гривень для підполковника Служби безпеки, якого підозрюють у вимаганні 250 тис. доларів.

Про це повідомляється на сайті Офіса генпрокурора.

За даними слідства, співробітник спецслужби організував та керував діяльністю злочинного угруповання у складі не менше чотирьох осіб, учасники якого вимагали у підприємця 250 тис. доларів США за нерозголошення відомостей щодо обставин загибелі народного депутата України, які можуть йому зашкодити.

У випадку відмови вони погрожували застосувати насильство над потерпілим та його близькими родичами.

Як пишуть "Українські новини", підполковник вимагав хабар за нерозголошення обставин смерті нардепа Валерія Давиденко ("Довіра"), якого 23 травня знайшли застреленим у офісному туалеті. Джерела LB.ua в правоохоронних органах повідомляли, що основною версією слідства було самогубства, але не виключалося його інсценування.

Наразі вживаються заходи для встановлення усіх причетних до вчинення злочину осіб. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Державного бюро розслідувань.