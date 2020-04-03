Мошенник выманил у экс-директора лесхоза 100 тысяч долларов за “трудоустройство” на высокую должность в Гослесагентстве
Мошенник под видом уполномоченного высших органов власти выманил 100 тысяч долларов у экс-главы одного из лесхозов в Киевской области. Это была лишь часть из общей суммы взятки в 200 тысяч долларов. Среди прочего, мошенник требовал деньги за то, чтобы поспособствовать экс-директору лесхоза в решении вопроса о назначении его на руководящую должность в Государственном агентстве лесных ресурсов Украины.
Об этом
Правоохранители задержали представителя общественной организации при получении 100 тыс. долларов мошенническим путем (ч. 4 ст. 190 УК Украины).
По предварительным данным, представитель общественной организации представлялся уполномоченным от руководителя Офиса президента Украины, Министра внутренних дел, генерального прокурора, секретаря СНБО и руководства ГБР.
Таким образом мужчина требовал от бывшего руководителя одного из государственных лесных хозяйств неправомерную выгоду в размере 100 тыс. долларов за непривлечение к уголовной ответственности по результатам проверки предприятия Госаудитслужбой.
Еще за 100 тыс. долларов он пообещал способствовать экс-директору лесхоза в решении вопроса о назначении его на руководящую должность в Государственном агентстве лесных ресурсов Украины.
Сейчас продолжаются следственные действия. Задержанному готовится сообщение о подозрении и ходатайство в суд об избрании меры пресечения.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.
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Фото: Прокуратура Киевской области