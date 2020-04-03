Мошенник выманил у экс-директора лесхоза 100 тысяч долларов за “трудоустройство” на высокую должность в Гослесагентстве

Мошенник выманил у экс-директора лесхоза 100 тысяч долларов за &ldquo;трудоустройство&rdquo; на высокую должность в Гослесагентстве

Мошенник под видом уполномоченного высших органов власти выманил 100 тысяч долларов у экс-главы одного из лесхозов в Киевской области. Это была лишь часть из общей суммы взятки в 200 тысяч долларов. Среди прочего, мошенник требовал деньги за то, чтобы поспособствовать экс-директору лесхоза в решении вопроса о назначении его на руководящую должность в Государственном агентстве лесных ресурсов Украины. 

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы прокуратуры Киевской области. 

Правоохранители задержали представителя общественной организации при получении 100 тыс. долларов мошенническим путем (ч. 4 ст. 190 УК Украины).

По предварительным данным, представитель общественной организации представлялся уполномоченным от руководителя Офиса президента Украины, Министра внутренних дел, генерального прокурора, секретаря СНБО и руководства ГБР.

Таким образом мужчина требовал от бывшего руководителя одного из государственных лесных хозяйств неправомерную выгоду в размере 100 тыс. долларов за непривлечение к уголовной ответственности по результатам проверки предприятия Госаудитслужбой. 

Еще за 100 тыс. долларов он пообещал способствовать экс-директору лесхоза в решении вопроса о назначении его на руководящую должность в Государственном агентстве лесных ресурсов Украины.

Сейчас продолжаются следственные действия. Задержанному готовится сообщение о подозрении и ходатайство в суд об избрании меры пресечения.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

Как сообщала KV, специалиста одного из коммунальных предприятий Киевской области разоблачили на получении взятки за решение о передаче в собственность квартиры. Женщина требовала и получила взятку в размере 11 тысяч долларов.

Фото: Прокуратура Киевской области 


Сергей Албул, КиевВласть

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Шмыгаль: у людей нет возможности долго "просто сидеть дома", экономику нужно запускатьШмыгаль: у людей нет возможности долго "просто сидеть дома", экономику нужно запускать
Харьковский бронетанковый завод передал ВСУ 13 отремонтированных танковХарьковский бронетанковый завод передал ВСУ 13 отремонтированных танков
"Сидите, курва, дома!", - нардеп от "Слуги народа" о соблюдении карантина"Сидите, курва, дома!", - нардеп от "Слуги народа" о соблюдении карантина
Заместителями генпрокурора назначены Андрей Любович и Алексей СимоненкоЗаместителями генпрокурора назначены Андрей Любович и Алексей Симоненко
Нардеп от Киевщины Анна Скороход сообщила, что заболела коронавирусом
Блок рекламы


Похожие новости
Лже-представитель Ермака требовал $200 тыс. за "назначение на должность" в ГослесагентствоЛже-представитель Ермака требовал $200 тыс. за "назначение на должность" в Гослесагентство
С начала карантина в Украину вернулись 100 тысяч граждан, - КриклийС начала карантина в Украину вернулись 100 тысяч граждан, - Криклий
Почти 95 тысяч украинцев вернулись на родину благодаря дипучреждениям, - МИДПочти 95 тысяч украинцев вернулись на родину благодаря дипучреждениям, - МИД
Афганистан амнистирует 10 тысяч заключенных из-за короновирусаАфганистан амнистирует 10 тысяч заключенных из-за короновируса
Депутат, выступивший против создания Консультативного совета с ОРДЛО, потерял должность советника ЗеленскогоДепутат, выступивший против создания Консультативного совета с ОРДЛО, потерял должность советника Зеленского
В ООС передали 16 тысяч масокВ ООС передали 16 тысяч масок
Смолию готовят замену. СМИ назвали четыре кандидата на должность главы НБУСмолию готовят замену. СМИ назвали четыре кандидата на должность главы НБУ
Мэрия Киева заказала 100 тысяч экспресс-тестов на коронавирусМэрия Киева заказала 100 тысяч экспресс-тестов на коронавирус
Минздрав закупил 90 тысяч экспресс-тестов на коронавирусМинздрав закупил 90 тысяч экспресс-тестов на коронавирус
В Марше женщин в Киеве приняли участие около двух тысяч человекВ Марше женщин в Киеве приняли участие около двух тысяч человек
Последние новости
Подгружаем последние новости