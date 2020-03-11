Кабмин планирует запретить массовые мероприятия и ввести карантин в школах

Карантин будет объявлен на общенациональном уровне, далее решения будут приниматься на уровне местной власти.

?Кабмин планирует запретить массовые мероприятия и ввести карантин в школах
Фото: facebook/Лікарняні Клоуни "Червоні Носи"

Кабинет министров на заседании в среду рассмотрит вопрос введения карантина в учебных заведениях и запрета на проведение всех массовых мероприятий из-за угрозы распространения коронавируса SARS-CoV-2.

Об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник в правительстве.

"Завтра (в среду, 11 марта, - ред.) состоится заседание правительства, на котором будет принято решение о применении ограничений. Они будут касаться карантина в учебных заведениях – школах, университетах, др.", - рассказал собеседник агентства.

В частности, как предполагается, карантин будет объявлен на общенациональном уровне, далее решения будут приниматься на уровне местной власти.

Кроме того, Кабмин планирует ввести общенациональное ограничение в виде запрета на проведение спортивных соревнований и других массовых мероприятий.

Напомним, сегодня Кабмин примет окончательный план борьбы с коронавирусом. Накануне состоялось заседание правительства, на котором руководители всех ОГА заверили, что регионы готовы к случаям заболевания.

Профилактические меры также были введены в Верховной Раде.

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