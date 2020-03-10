Минздрав проверяет четыре подозрения на коронавирус в Украине

Всего с начала проверок поступило 40 образцов, один случай болезни подтвердился.

Минздрав проверяет четыре подозрения на коронавирус в Украине
Фото: facebook/Центр громадського здоров’я України

Министерство здравоохранения по состоянию на утро 10 марта проверяет четыре подозрения на коронавирус в Украине.

Об этом говорится на сайте ведомства.

Всего с начала проверок в Центр общественного здоровья поступило 40 образцов для лабораторного тестирования. Один случай коронавирусной болезни подтвердился - мужчина сейчас находится на лечении в Черновцах. У него до сих пор держится температура.

Напомним, что общее число зараженных коронавирусом в мире продолжает расти, и на утро вторника, 10 марта, достигло 114 тысяч человек. Умерли 4026 человек, вылечились больше 64 тысяч.

Главными очагами новой болезни стали Китай, Иран, Южная Корея и Италия, откуда инфекция быстро распространилась на соседние страны.

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