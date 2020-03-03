?В Раде призвали украинцев не паниковать из-за коронавируса и не скупать медицинские маски

Глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий призвал украинцев не паниковать из-за коронавируса и не скупать медицинские маски в аптеках и продукты в магазинах.

Об этом он заявил в комментарии журналистам в кулуарах парламента, передает LB.ua.

"Смотрите. Вы - здоровый человек. Вам маска сейчас не нужна и ничем не поможет. Маска защищает вас - здорового человека - если ее надел больной человек. Поэтому бежать сейчас в аптеки и скупать маски, как и продукты в магазинах...соль... нет смысла. Сэкономьте деньги!", - сказал Радуцкий.

Он также добавил, что государству сложно регулировать ценовую политику, особенно в частных аптеках.

Член комитета Рады по вопросам здоровья нации, народный депутат от партии "Голос" Ольга Стефанишина, в свою очередь, назвала коронавирус "серьезным вызовом" для правительства. Так она прокомментировала информацию о том, что в Украине зафиксирован первый случай заболевания.

"Нельзя надеяться, что во всем мире коронавирус есть, а в Украине - нет... Рано или поздно это должно было случиться. Однако, я думаю, что сегодня - это сильный вызов для правительства, которое неизвестно, останется ли после завтрашнего дня... Минздрав на сегодняшний день должен как можно лучше проинформировать украинцев про эту ситуацию и предотвратить панику. Вчера у нас был Комитет по вопросам здоровья нации, где мы требовали от МОЗ: первое - распространить тесты по всей Украине. Сегодня в стране сделано 10 тестов на коронавирус... на сегодня был обнаружен один случай. Потому что тесты просто не делались. Поэтому тесты должны поехать в регионы. Второе - люди будут спокойны, когда будут знать, что их будут качественно и эффективно лечить", - подчеркнула депутат.

Напомним, в Украине был зарегистрировали первый случай коронавирусной болезни COVID-19 у жителя Черновицкой области. Он госпитализирован с жаром и сухим кашлем.

Ранее сообщалось, что Одесса подготовила 20 боксов в инфекционной больнице для возможных больных коронавирусом. Кривой Рог подготовил 15 боксов в двух больницах, а Николаев - семь боксов на 14 мест. Горсовет Днепра выделил 98 млн гривен на мероприятия по профилактике коронавирусной инфекции.