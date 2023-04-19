«Маски-шоу стоп». В Раді зареєстрували законопроєкт, який забороняє вилучати техніку

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №?9211 зі змінами до Кримінально-процесуального кодексу України, який забороняє вилучати техніку під час обшуків у компаніях.

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Що дозволить законопроєкт

Зазначається, що це дозволить знизити тиск та надмірне втручання правоохоронних органів у діяльність українського бізнесу, а також стимулюватиме розвиток цифрової економіки.

«Для нас важливо, щоб IT-індустрія стабільно працювала та тримала економічний фронт. Водночас будь-які зміни мають враховувати, що порушення можливі, і держава повинна мати важелі впливу на порушників. У цьому законопроєкті все це збалансовано», — вважає заступник голови Мінцифри Олександр Борняков.

Серед головних змін: