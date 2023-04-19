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2023-04-19
«Маски-шоу стоп». В Раді зареєстрували законопроєкт, який забороняє вилучати техніку
У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №?9211 зі змінами до Кримінально-процесуального кодексу України, який забороняє вилучати техніку під час обшуків у компаніях.
Фото: lb.ua
Що дозволить законопроєкт
Зазначається, що це дозволить знизити тиск та надмірне втручання правоохоронних органів у діяльність українського бізнесу, а також стимулюватиме розвиток цифрової економіки.
«Для нас важливо, щоб IT-індустрія стабільно працювала та тримала економічний фронт. Водночас будь-які зміни мають враховувати, що порушення можливі, і держава повинна мати важелі впливу на порушників. У цьому законопроєкті все це збалансовано», — вважає заступник голови Мінцифри Олександр Борняков.
Серед головних змін:
- заборона вилучення техніки без відповідної ухвали суду;
- у разі вилучення техніки власнику надається право копіювання інформації;
- адвокати та власники майна можуть знімати обшук по відео;
- у суді слідчий повинен обґрунтувати, доказом злочину є техніка чи електронний пристрій;
- через 60 діб від дня арешту майна третьої особи прокурор повинен довести необхідність його продовження;
- прокурор має скасувати арешт майна одночасно з винесенням ухвали слідчого про закриття кримінального провадження.