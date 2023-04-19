«Маски-шоу стоп». В Раді зареєстрували законопроєкт, який забороняє вилучати техніку

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №?9211 зі змінами до Кримінально-процесуального кодексу України, який забороняє вилучати техніку під час обшуків у компаніях.

«Маски-шоу стоп». В Раді зареєстрували законопроєкт, який забороняє вилучати техніку
Фото: lb.ua

Що дозволить законопроєкт

Зазначається, що це дозволить знизити тиск та надмірне втручання правоохоронних органів у діяльність українського бізнесу, а також стимулюватиме розвиток цифрової економіки.

«Для нас важливо, щоб IT-індустрія стабільно працювала та тримала економічний фронт. Водночас будь-які зміни мають враховувати, що порушення можливі, і держава повинна мати важелі впливу на порушників. У цьому законопроєкті все це збалансовано», — вважає заступник голови Мінцифри Олександр Борняков.

Серед головних змін:

  • заборона вилучення техніки без відповідної ухвали суду;
  • у разі вилучення техніки власнику надається право копіювання інформації;
  • адвокати та власники майна можуть знімати обшук по відео;
  • у суді слідчий повинен обґрунтувати, доказом злочину є техніка чи електронний пристрій;
  • через 60 діб від дня арешту майна третьої особи прокурор повинен довести необхідність його продовження;
  • прокурор має скасувати арешт майна одночасно з винесенням ухвали слідчого про закриття кримінального провадження.





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