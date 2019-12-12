Высший совет правосудия огласил о начале конкурса в Высшую квалифкомиссию судей

Высший совет правосудия огласил о начале конкурса на занятие должности члена Высшей квалификационной комиссии судей, которые будет проходить с 26 декабря. Об этом сообщает пресс-служба ВСП.

ВСП предлагает Совету судей Украины, международным и иностранным организациям, с которыми Украина сотрудничает в сфере предотвращения и противодействия коррупции в соответствии с международными договорами, присылать кандидатуры членов конкурсной комиссии на электронную почту в течении 20 дней с объявления конкурса. Документы также должны прислать сами кандидаты. Полный перечень опубликован на сайте ВСП.

Напомним, после вступления в силу президентского закона о деятельности органов судейского управления весь состав Высшей квалифкомиссии судей прекратил работу.

Новая реформа судебной системы предусматривает, что членов ВККС изберет специально созданная комиссия, в состав которой войдут трое членов, избранные Советом судей из числа ее членов, и три человека из числа международных экспертов, предложенных международными организациями, с которыми Украина сотрудничает в сфере предотвращения и противодействия коррупции.

Закон также предусматривает сокращение судей Верховного Суда с 200 до 100.

Венецианская комиссия считает, что законодательные изменения по поводу судебной системы угрожают ее стабильности и независимости.