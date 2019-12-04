Кабмин принял отставку главы НСЗУ и назначил и.о.

Кабинет министров на заседании в среду принял отставку главы Национальной службы здоровья Олега Петренко. Обязанности главы НСЗУ будет исполнять заместительница Петренко Оксана Мовчан.

Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко в телеграме.

Напомним, что с апреля 2020 года в рамках реформы здравоохранения Национальная служба здоровья будет оплачивать предоставленные медучреждениями услуги.

Олег Петренко был одним из тех, кто создал НСЗУ, и тем, кто ее развивал.

Свою отставку он объяснил тем, что представители политической команды - а именно Министерства здравоохранения и Комитета ВР по вопросам здоровья нации, "не хотят слышать рациональные аргументы и склонны принимать решения, основанные на желании быстрых успехов".