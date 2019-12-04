Кабмин принял отставку главы НСЗУ и назначил и.о.
Руководить службой временно будет Оксана Мовчан.
Кабинет министров на заседании в среду принял отставку главы Национальной службы здоровья Олега Петренко. Обязанности главы НСЗУ будет исполнять заместительница Петренко Оксана Мовчан.
Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко в телеграме.
Напомним, что с апреля 2020 года в рамках реформы здравоохранения Национальная служба здоровья будет оплачивать предоставленные медучреждениями услуги.
Олег Петренко был одним из тех, кто создал НСЗУ, и тем, кто ее развивал.
Свою отставку он объяснил тем, что представители политической команды - а именно Министерства здравоохранения и Комитета ВР по вопросам здоровья нации, "не хотят слышать рациональные аргументы и склонны принимать решения, основанные на желании быстрых успехов".
Политика
04.12.2019 13:49
04.12.2019 15:14