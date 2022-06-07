Кабмин поддержал законопроект о легализации медицинского каннабиса в Украине
В Минздраве рассказали, какие меры регулирования обращения медицинского каннабиса предлагаются в документе, информирует
Кабинет Министров Украины поддержал законопроект о регулировании обращения растений рода конопли в медицинских и промышленных целях, а также научной и научно-технической деятельности на территории нашей страны. Теперь документ должна рассмотреть Верховная Рада. Об этом сообщила
Как отмечается, проект закона расширит доступ людей к препаратам медицинского каннабиса, необходимым для лечения ряда болезней, в том числе онкологических заболеваний и посттравматических стрессовых расстройств, полученных в результате боевых действий в Украине.
"Мы понимаем негативные последствия войны на состояние психического здоровья. Мы понимаем количество людей, которые будут нуждаться в медикаментозном лечении в результате этого влияния. И мы понимаем, что нет времени ждать", — заявил Ляшко.
По его словам, именно поэтому украинское правительство уже создало законодательную основу для того, чтобы обеспечить полный цикл производства лекарств на основе каннабиса на территории нашей страны: "от выращивания и переработки до полноценного производства".
Глава Минздрава также добавил, что противники легализации медицинского каннабиса намеренно отождествляют препараты на его основе с марихуаной, находящейся в незаконном обращении и используемой для рекреационного употребления. По его мнению, такие кампании преследуют цель нивелировать ценность растения в лечении и дискредитировать идею использования его в медицинских целях.