Кабмин поддержал законопроект о легализации медицинского каннабиса в Украине

В Минздраве рассказали, какие меры регулирования обращения медицинского каннабиса предлагаются в документе, информирует ZN.ua.

Кабмин поддержал законопроект о легализации медицинского каннабиса в Украине
© unsplash/exxteban

Кабинет Министров Украины поддержал законопроект о регулировании обращения растений рода конопли в медицинских и промышленных целях, а также научной и научно-технической деятельности на территории нашей страны. Теперь документ должна рассмотреть Верховная Рада. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения и его глава Виктор Ляшко в Facebook.

Как отмечается, проект закона расширит доступ людей к препаратам медицинского каннабиса, необходимым для лечения ряда болезней, в том числе онкологических заболеваний и посттравматических стрессовых расстройств, полученных в результате боевых действий в Украине.

"Мы понимаем негативные последствия войны на состояние психического здоровья. Мы понимаем количество людей, которые будут нуждаться в медикаментозном лечении в результате этого влияния. И мы понимаем, что нет времени ждать", — заявил Ляшко.

По его словам, именно поэтому украинское правительство уже создало законодательную основу для того, чтобы обеспечить полный цикл производства лекарств на основе каннабиса на территории нашей страны: "от выращивания и переработки до полноценного производства".

Глава Минздрава также добавил, что противники легализации медицинского каннабиса намеренно отождествляют препараты на его основе с марихуаной, находящейся в незаконном обращении и используемой для рекреационного употребления. По его мнению, такие кампании преследуют цель нивелировать ценность растения в лечении и дискредитировать идею использования его в медицинских целях.


Максим Царук, ZN.ua





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