Сенатори США внесли законопроект про визнання Росії державою-спонсором тероризму

Сенатори США від Демократичної та Республіканської партій Річард Блюменталь та Ліндсі Грем представили на розгляд верхньої палати Конгресу закон, згідно з яким Росія буде визнана державою-спонсором тероризму. У разі його ухвалення, проти РФ можна буде подавати позови до судів США за дії Москви в Україні, повідомляє Голос Америки.

«Потреба в цьому заході сьогодні є більш гострою, ніж будь-коли раніше», — заявив на прес-конференції сенатор-демократ Річард Блюменталь, маючи на увазі вбивства мирних жителів та інші злочини Росії в Україні.

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем, ще один автор законопроекту, додав, що це визначення надішле потужний сигнал підтримки Києву, а також союзникам США і водночас накладе на Росію суворі покарання, посилення санкцій, а також, зокрема, дозволятиме позиватись до неї в ??судах США за дії в Україні.

Обидва сенатори неодноразово заявляли про необхідність такого кроку. Особливо гучно про це заговорили після відвідин Києва в липні.