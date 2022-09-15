Сенатори США внесли законопроект про визнання Росії державою-спонсором тероризму

Авторами виступили сенатори від обох партій.

Сенатори США внесли законопроект про визнання Росії державою-спонсором тероризму
© Соцмережі

Сенатори США від Демократичної та Республіканської партій Річард Блюменталь та Ліндсі Грем представили на розгляд верхньої палати Конгресу закон, згідно з яким Росія буде визнана державою-спонсором тероризму. У разі його ухвалення, проти РФ можна буде подавати позови до судів США за дії Москви в Україні, повідомляє Голос Америки.

«Потреба в цьому заході сьогодні є більш гострою, ніж будь-коли раніше», — заявив на прес-конференції сенатор-демократ Річард Блюменталь, маючи на увазі вбивства мирних жителів та інші злочини Росії в Україні.

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем, ще один автор законопроекту, додав, що це визначення надішле потужний сигнал підтримки Києву, а також союзникам США і водночас накладе на Росію суворі покарання, посилення санкцій, а також, зокрема, дозволятиме позиватись до неї в ??судах США за дії в Україні.

Обидва сенатори неодноразово заявляли про необхідність такого кроку. Особливо гучно про це заговорили після відвідин Києва в липні.

Наприкінці липня Сенат США одноголосно схвалив резолюцію, яка закликає держсекретаря Ентоні Блінкена визнати Росію державою-спонсором тероризму за дії в Чечні, Грузії, Сирії та Україні, які «привели до смерті незліченних невинних чоловіків, жінок і дітей».


Микита Ткаченко, ZN.ua





Интересные новости
Депутат із спільниками привласнили мільйони, які мали віддати ЗСУ: понад 6000 людей виявилися обдуренимиДепутат із спільниками привласнили мільйони, які мали віддати ЗСУ: понад 6000 людей виявилися обдуреними
"П'ятдесят кілометрів за три дні": розкрито, хто насправді допомагає ЗСУ у контрнаступі"П'ятдесят кілометрів за три дні": розкрито, хто насправді допомагає ЗСУ у контрнаступі
Звільнений Куп'янськ знову опинився під вогнем окупантів – депутатЗвільнений Куп'янськ знову опинився під вогнем окупантів – депутат
Очевидна відповідь: Бріджит Брінк про причину ракетних ударів по цивільній інфраструктуріОчевидна відповідь: Бріджит Брінк про причину ракетних ударів по цивільній інфраструктурі
У Блінкена розкритикували РФ через удари по українських ТЕСУ Блінкена розкритикували РФ через удари по українських ТЕС
Блок рекламы


Похожие новости
Польща вимагає від Росії повернути картини, вивезені у Другу світову війнуПольща вимагає від Росії повернути картини, вивезені у Другу світову війну
У Байдена обіцяють нові санкції для РФ, проте спонсором тероризму визнавати не хочутьУ Байдена обіцяють нові санкції для РФ, проте спонсором тероризму визнавати не хочуть
США планують призначити нового посла в Росії – ЗМІСША планують призначити нового посла в Росії – ЗМІ
WP: Армія Росії вичерпала себе, стрімка втрата територій в Україні це доводитьWP: Армія Росії вичерпала себе, стрімка втрата територій в Україні це доводить
Україна та Азербайджан ховають путінське "НАТО": у росії більше немає можливості захищати країни ОДКБУкраїна та Азербайджан ховають путінське "НАТО": у росії більше немає можливості захищати країни ОДКБ
У Росії помер головний редактор "Комсомольської правди"У Росії помер головний редактор "Комсомольської правди"
Низка загадкових смертей в росії триває: знайдено тіло ще одного топ-менеджераНизка загадкових смертей в росії триває: знайдено тіло ще одного топ-менеджера
У Кремлі визнали невдачу на Харківщині і готуються до визнання можливої поразки у війні – ISWУ Кремлі визнали невдачу на Харківщині і готуються до визнання можливої поразки у війні – ISW
У Білому домі оцінили спроможність Росії воювати після поразки в Харківській областіУ Білому домі оцінили спроможність Росії воювати після поразки в Харківській області
Час готуватися до краху Росії — генерал ХоджесЧас готуватися до краху Росії — генерал Ходжес
Последние новости
Подгружаем последние новости