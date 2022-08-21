У Раді запропонували уповноважити народ вирішувати долю депутатів-порушників: деталі законопроекту

Верховна Рада, парламент, Кабмін

У Верховній Раді України зареєстрували проєкт Закону про відкликання народного депутата України з ініціативи виборців (№7672).

Текст законопроекту вже з'явився на сайті парламенту.

В документі зазначені підстави для ініціювання, порядок організації та процедуру відкликання народного депутата з ініціативи виборців.

Серед підстав для відкликання народного депутата можуть бути:

систематичне невиконання депутатських обов'язків;

використання повноважень народного депутата в особистих корисливих цілях;

систематичне порушення норм депутатської етики і моралі;

приховування власного майна і доходів.

Верховна рада, скрін

Питання про відкликання народного депутата можуть порушити виборці округу, від якого обрано депутата, за умови, що в них бере участь не менш як 300 людей. Збори можуть проводитись за місцем проживання виборців або на підприємствах, в установах, організаціях у межах виборчого округу.

Організацією голосування про відкликання нардепа будуть займатися Центральна виборча комісія і відповідні окружна та дільничні виборчі комісії.

Голосування з питання про відкликання народного депутата буде проводитися в межах виборчого округу, від якого його було обрано.

Після офіційного оприлюднення результатів голосування ЦВК має ухвалити рішення про дострокове припинення повноважень народного депутата України, та призначити повторні вибори у відповідному одномандатному окрузі.

Рішення ЦВК про дострокове припинення повноважень можна буде оскаржити у Верховному суді України.

Верховна Рада


Алексей Ионов, politeka.net





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