У Раді запропонували уповноважити народ вирішувати долю депутатів-порушників: деталі законопроекту
У Верховній Раді України зареєстрували проєкт Закону про відкликання народного депутата України з ініціативи виборців (№7672).
Текст законопроекту вже з'явився на сайті парламенту.
В документі зазначені підстави для ініціювання, порядок організації та процедуру відкликання народного депутата з ініціативи виборців.
Серед підстав для відкликання народного депутата можуть бути:
систематичне невиконання депутатських обов'язків;
використання повноважень народного депутата в особистих корисливих цілях;
систематичне порушення норм депутатської етики і моралі;
приховування власного майна і доходів.
Питання про відкликання народного депутата можуть порушити виборці округу, від якого обрано депутата, за умови, що в них бере участь не менш як 300 людей. Збори можуть проводитись за місцем проживання виборців або на підприємствах, в установах, організаціях у межах виборчого округу.
Організацією голосування про відкликання нардепа будуть займатися Центральна виборча комісія і відповідні окружна та дільничні виборчі комісії.
Голосування з питання про відкликання народного депутата буде проводитися в межах виборчого округу, від якого його було обрано.
Після офіційного оприлюднення результатів голосування ЦВК має ухвалити рішення про дострокове припинення повноважень народного депутата України, та призначити повторні вибори у відповідному одномандатному окрузі.
Рішення ЦВК про дострокове припинення повноважень можна буде оскаржити у Верховному суді України.