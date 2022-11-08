В Україні продовжать мобілізацію і воєнний стан: Зеленський вніс законопроект

В Україні на тлі повномасштабної російсько-української війни продовжують загальну мобілізацію населення й воєнний стан, інформує Апостроф.

Такий законопроєкт вніс у Верховну Раду України президент Володимир Зеленський.

Документ про продовження термінів мобілізації населення й воєнного стану в країні вже зареєстрували в Парламенті.

Найімовірніше, цього разу і мобілізацію, і воєнний стан продовжать також на 90 днів, тобто до 19 лютого 2023 року.


Ліза Бровко, Апостроф





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