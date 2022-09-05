Комітет ВР схвалив законопроект про добровільний військовий облік жінок

Комітет нацбезпеки і оборони Верховної ради України схвалив в першому читанні законопроект, який робить військовий облік жінок добровільним. Про це повідомила народна депутатка Роксолана Підласа.

«Комітет нацбезпеки і оборони схвалив (в 1 читанні) законопроект, який робить військовий облік жінок добровільним. Сподіваюсь на швидке голосування в залі», - написала депутатка у Facebook.