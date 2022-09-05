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2022-09-05
Комітет ВР схвалив законопроект про добровільний військовий облік жінок
Тепер його винесуть на голосування до сесійної зали
Жінок на військовий облік будуть ставити добровільно© Ministry of Defense of Ukraine / Flickr
Комітет нацбезпеки і оборони Верховної ради України схвалив в першому читанні законопроект, який робить військовий облік жінок добровільним. Про це повідомила народна депутатка Роксолана Підласа.
«Комітет нацбезпеки і оборони схвалив (в 1 читанні) законопроект, який робить військовий облік жінок добровільним. Сподіваюсь на швидке голосування в залі», -
Артем Руденко, ZN.ua