Комітет ВР схвалив законопроект про добровільний військовий облік жінок

Тепер його винесуть на голосування до сесійної зали

Комітет ВР схвалив законопроект про добровільний військовий облік жінок
Жінок на військовий облік будуть ставити добровільно
© Ministry of Defense of Ukraine / Flickr

Комітет нацбезпеки і оборони Верховної ради України схвалив в першому читанні законопроект, який робить військовий облік жінок добровільним. Про це повідомила народна депутатка Роксолана Підласа.

«Комітет нацбезпеки і оборони схвалив (в 1 читанні) законопроект, який робить військовий облік жінок добровільним. Сподіваюсь на швидке голосування в залі», - написала депутатка у Facebook.


Артем Руденко, ZN.ua





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