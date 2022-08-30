Рада ухвалила законопроект, який сподобається не всім українцям: одна з умов початку переговорів щодо вступу до ЄС

Верховна Рада, парламент, Кабмін

Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт про медіа. Його ухвалення є однією з умов для початку переговорів про вступ України до Євросоюзу.

Законопроєкт 2693-д підтримали 233 депутати.
Ухвалення цього законопроєкту необхідне для початку перемовин щодо вступу до ЄС. Представництво ЄС в Україні підтримувало плани парламенту розглянути його. Законопроєкт має забезпечити конкурентний медіаринок із правилами для всіх, незалежним регулятором та повинен відповідати аудіовізуальній директиві ЄС.

Тепер документ мають проголосувати у другому читанні.

Водночас напередодні низка народних депутатів виступили із заявою до спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука з закликом зняти документ із голосування.

Так, 34 депутати, серед яких представники п'яти фракцій та позафракційні, заявили про існування в оновленому проекті закону «небезпеки розмінування культурного кордону з росією».

Верховная Рада

Також окремі положення законопроєкту «Про медіа» розкритикував громадянський рух «Відсіч». У заяві йдеться, що деякі норми запропонованого до ухвалення закону містять чимало послаблень для російськомовної медіаіндустрії.

Як заявляє «Відсіч», ці зміни передбачають:

  • фактичне зменшення української пісенної квоти на радіо на 10%;
  • повернення «артистів-рашистів» на екрани шляхом нівелювання Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці;
  • скасування заборони на популяризацію органів російської влади та її окремих представників у телепередачах і фільмах;
  • скасування заборони на приниження та зневажання української мови у фільмах;
  • дозвіл телеканалам і далі безкарно порушувати закон про мову, транслюючи фільми російською;
  • скасування нещодавно ухваленої заборони пісень російських виконавців тощо.

цифрове тб, пульт, телевізор


Алексей Ионов, politeka.net





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