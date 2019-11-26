На Донбассе прошли учения танковых подразделений резерва

Цель военных маневров - поддержание готовности к реагированию на возможный прорыв врага.

На Донбассе прошли учения танковых подразделений резерва
Фото: facebook.com/pressjfo.news

На Донбассе прошли военные учения танковых подразделений резерва Объединенных сил.

Об этом информирует пресс-служба Сухопутных войск ВСУ.

"Цель военных маневров - поддержание высокой степени готовности к реагированию на возможный прорыв врага", - говорится в сообщении.

Отмечается, что хотя танки и отведены из района проведения ООС, угроза танкового прорыва всегда имеет место. Чтобы подразделения не теряли навыков, с ними регулярно проводят тренировки общевойскового резерва.

Личный состав выполнял действия в различных формах и способах применения бригады. Резервисты справились с поставленными задачами.

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