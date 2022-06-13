Британская разведка назвала важнейший фактор войны на Донбассе

Продолжаются 110 сутки полномасштабной роSSийско-украинской войны - сейчас основные усилия роSSийских оккупантов направлены на захват Северодонецка и выход на админграницы Луганской области, информирует Апостроф.

Министерство обороны Великобритании опубликовало сведения о ситуации на фронте по состоянию на 13 июня.

По данным британской разведки, в ближайшие месяцы форсирование рек для роSSийского оккупационного войска, вероятно, будет одним из определяющих факторов в ходе полномасштабной войны.

К тому же, чтобы добиться успеха в текущей оперативной фразе наступления на Донбасс, стране-агрессору РоSSии придется либо завершить амбициозные фланговые действия, либо совершить штурм переправы через реку.

Следует заметить, что ВСУ часто сносили мосты перед тем, как они отступали, а россияне пытались создать сложную координацию для крупномасштабного перехода через реку под огнем украинской артиллерии.

Напомним, что основной 90-километровый центральный сектор роSSийской линии фронта на Донбассе лежит к западу от реки Северский Донец.


Лиза Бровко, Апостроф





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