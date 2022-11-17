Ізраїль погодився надати військову допомогу Україні: що виявилося вирішальним фактором

Ізраїль погодився надати військову допомогу Україні: що виявилося вирішальним фактором

Ізраїльська влада дозволила країнам-членам НАТО надавати Україні озброєння, яке містить виготовлені в Ізраїлі компоненти.

Про це пише в колонці для Haaretz журналіст Йоссі Мелман.

За його даними, йдеться про згоду Великобританії на постачання в Україну систем управління вогнем і електрооптики, що містять ізраїльські компоненти.

Тель-Авів, який досі демонстрував нейтралітет, ухвалив таке рішення не самостійно, а за допомогою США, пише Мелман.

"Ізраїль погодився зробити це після того, як адміністрація [президента США Джо] Байдена закликала його відмовитися від суто гуманітарної допомоги. Стратегічні матеріали було надіслано до України через країну-члена НАТО, яка постачає Києву зброю" – ідеться у статті.

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Понад те, посилаючись на власні джерела, автор стверджує, що Ізраїль самостійно профінансує частину таких поставок через посередників і має намір витратити на це "багато мільйонів доларів" із національного бюджету. У колонці не зазначено детально види зброї, але згадується "великий арсенал стратегічного устаткування".

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Алексей Ионов, politeka.net





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