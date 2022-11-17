Ізраїль погодився надати військову допомогу Україні: що виявилося вирішальним фактором
Ізраїльська влада дозволила країнам-членам НАТО надавати Україні озброєння, яке містить виготовлені в Ізраїлі компоненти.
За його даними, йдеться про згоду Великобританії на постачання в Україну систем управління вогнем і електрооптики, що містять ізраїльські компоненти.
Тель-Авів, який досі демонстрував нейтралітет, ухвалив таке рішення не самостійно, а за допомогою США, пише Мелман.
"Ізраїль погодився зробити це після того, як адміністрація [президента США Джо] Байдена закликала його відмовитися від суто гуманітарної допомоги. Стратегічні матеріали було надіслано до України через країну-члена НАТО, яка постачає Києву зброю" – ідеться у статті.
Понад те, посилаючись на власні джерела, автор стверджує, що Ізраїль самостійно профінансує частину таких поставок через посередників і має намір витратити на це "багато мільйонів доларів" із національного бюджету. У колонці не зазначено детально види зброї, але згадується "великий арсенал стратегічного устаткування".