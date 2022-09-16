ЗСУ зірвали поповнення військ РФ резервами, ударивши по станції розвантаження – Генштаб

Тим часом наша ППО знищила російський літак, а також ворожі ракети й безпілотник, інформує ZN.ua.

ЗСУ зірвали поповнення військ РФ резервами, ударивши по станції розвантаження – Генштаб
Фото ілюстративне
© Сухопутні війська ЗСУ/Facebook

Українські ракетні й артилерійські підрозділи у п'ятницю, 16 вересня, продовжили впливати вогнем по військових об'єктах РФ. Захисники завдали удару по станції розвантаження російських військ, зірвавши їхню спробу поповнити свої сили резервами. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.

Крім того, наші артилерія та ракетні війська вразили два райони скупчення особового складу й бойової техніки окупантів.

Авіація ЗСУ атакувала ще чотири місця концентрації російських солдатів та їхньої техніки, а також один ворожий опорний пункт.

Генштаб ще уточнює обсяги втрат, завданих загарбникам у результаті цих ударів.

Тим часом українські підрозділи протиповітряної оборони в різних регіонах збили літак Су-24 противника, дві його крилаті ракети й один безпілотник.

Також бійці Сил оборони відбили невдалі спроби агресора здійснити атаки в районах Веселої Долини, Бахмута, Зайцевого, Авдіївки й Новомихайлівки. Росіяни зазнали втрат поблизу цих населених пунктів.


Максим Царук, ZN.ua





Интересные новости
Депутат із спільниками привласнили мільйони, які мали віддати ЗСУ: понад 6000 людей виявилися обдуренимиДепутат із спільниками привласнили мільйони, які мали віддати ЗСУ: понад 6000 людей виявилися обдуреними
Звільнений Куп'янськ знову опинився під вогнем окупантів – депутатЗвільнений Куп'янськ знову опинився під вогнем окупантів – депутат
У Блінкена розкритикували РФ через удари по українських ТЕСУ Блінкена розкритикували РФ через удари по українських ТЕС
Очевидна відповідь: Бріджит Брінк про причину ракетних ударів по цивільній інфраструктуріОчевидна відповідь: Бріджит Брінк про причину ракетних ударів по цивільній інфраструктурі
Кулеба запросив зброю, санкції та фінансову допомогу від ЄСКулеба запросив зброю, санкції та фінансову допомогу від ЄС
Блок рекламы


Похожие новости
Ворогу залишилося два виходи - поранення чи смерть: зведення Генштабу надвечір 16 вересняВорогу залишилося два виходи - поранення чи смерть: зведення Генштабу надвечір 16 вересня
У ЄС можуть створити спецмісію з навчання та допомоги українським військовим – заяваУ ЄС можуть створити спецмісію з навчання та допомоги українським військовим – заява
Бельгія надасть Україні ще один пакет військової допомогиБельгія надасть Україні ще один пакет військової допомоги
Війська РФ на Херсонщині не можуть забезпечити себе питною водою та тікають через Дніпро на вкрадених моторках — ГУРВійська РФ на Херсонщині не можуть забезпечити себе питною водою та тікають через Дніпро на вкрадених моторках — ГУР
Російські війська обстріляли село на Дніпропетровщині: загинули дві людиниРосійські війська обстріляли село на Дніпропетровщині: загинули дві людини
В Пентагоні розповіли, що увійшло до нового пакета військової допомоги США УкраїніВ Пентагоні розповіли, що увійшло до нового пакета військової допомоги США Україні
Українські військові вдарили по логістичних вузлах і понтонах ворога – ГенштабУкраїнські військові вдарили по логістичних вузлах і понтонах ворога – Генштаб
Ворог окопується, стягує війська та резерви від російського кордону вглиб Луганщини — голова ОВАВорог окопується, стягує війська та резерви від російського кордону вглиб Луганщини — голова ОВА
Якщо пріоритет — повернути кожного нашого героя, то доведеться поступатися покаранням військових злочинців — заступниця міністра юстиціїЯкщо пріоритет — повернути кожного нашого героя, то доведеться поступатися покаранням військових злочинців — заступниця міністра юстиції
В Міністерстві юстиції розповіли про нюанси тримання військовополонених росіянВ Міністерстві юстиції розповіли про нюанси тримання військовополонених росіян
Последние новости
Подгружаем последние новости