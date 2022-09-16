ЗСУ зірвали поповнення військ РФ резервами, ударивши по станції розвантаження – Генштаб

Українські ракетні й артилерійські підрозділи у п'ятницю, 16 вересня, продовжили впливати вогнем по військових об'єктах РФ . Захисники завдали удару по станції розвантаження російських військ, зірвавши їхню спробу поповнити свої сили резервами. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні .

Крім того, наші артилерія та ракетні війська вразили два райони скупчення особового складу й бойової техніки окупантів.

Авіація ЗСУ атакувала ще чотири місця концентрації російських солдатів та їхньої техніки, а також один ворожий опорний пункт.

Генштаб ще уточнює обсяги втрат, завданих загарбникам у результаті цих ударів.

Тим часом українські підрозділи протиповітряної оборони в різних регіонах збили літак Су-24 противника, дві його крилаті ракети й один безпілотник.

Також бійці Сил оборони відбили невдалі спроби агресора здійснити атаки в районах Веселої Долини, Бахмута, Зайцевого, Авдіївки й Новомихайлівки. Росіяни зазнали втрат поблизу цих населених пунктів.