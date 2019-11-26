"Укроборонпром" назначил нового директора Житомирского бронетанкового завода

Алексей Жуковец победил в конкурсе из 38 кандидатов и уже прошел проверку на полиграфе.

Новым директором Житомирского бронетанкового завода стал Алексей Жуковец. Он победил в конкурсе из 38 кандидатов и уже прошел проверку на полиграфе.

Об этом сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".

"У Алексея Жуковеца наиболее подходящий требованиям опыт, а также он представил самую реалистичную стратегию развития Житомирского бронетанкового завода", - отметили в государственном концерне.

Житомирский бронетанковый завод (ЖБТЗ) - государственное предприятие, входит в состав концерна "Укроборонпром". ЖБТЗ занимается изготовлением, капитальным ремонтом и модернизацией легкобронированной техники различных модификаций: БРДМ, БТР, БМП, БМД, ГМ-575, -578, а также машин на их базе.

2 октября на территории Житомирского бронетанкового завода правоохранители провели обыски в рамках уголовного производства по растрате средств должностными лицами этого госпредприятия.