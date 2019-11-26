Зеленский поговорил с Путиным по телефону

Разговор касался возвращения Россией украинских кораблей и газовых переговоров в трехстороннем формате.

Зеленский поговорил с Путиным по телефону
Фото: Пресс-служба президента

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом РоSSийской Федерации Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Офис президента Украины.

"Глава Украинского государства отметил важность недавнего возвращения Россией украинских кораблей. В то же время Владимир Зеленский отметил необходимость возвращения всего вооружения, оборудования и документации, находящихся на этих судах", - говорится в сообщении.

Также во время разговора стороны затронули вопрос газовых переговоров в трехстороннем формате Украина - РоSSия - ЕС.

Напомним, первый телефонный разговор Зеленский и Путин провели в июле. Тогда ключевым был вопрос освобождения украинских моряков.

Президенты Украины и РоSSии также общались 7 сентября после завершения обмена пленными в формате 35 на 35.

9 декабря должна состояться встреча в "нормандском формате", в которой примут участие лидеры Франции, Германии, Украины и РоSSии.

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