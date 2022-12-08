Володимир Путін зателефонував президенту ОАЕ Мохаммеду бін Зайд аль-Нахайяну

За даними Кремля, президент РФ Володимир Путін зателефонував сьогодні президенту Об'єднаних Арабських Еміратів шейху Мохаммеду бен Заїду аль-Нахаяну, повідомляє BILD.

Йшлося про співробітництво в рамках групи нафтовидобувних країн ( ОПЕК+ ) і з урахуванням встановленої Заходом верхньої межі цін на російську нафту.

Йдеться про три можливі варіанти відповіді. Перший — повна заборона на продаж нафти країнам, які підтримали обмеження, у тому числі через країни-посередники або навіть їхній ланцюжок, другий — заборона на експорт за контрактами, куди включено умову стелі цін і третій — запровадження індикативної ціни та заборону продавати з більшою знижкою.