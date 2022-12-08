Володимир Путін зателефонував президенту ОАЕ Мохаммеду бін Зайд аль-Нахайяну

Очевидно, думає, як реагувати на введення ЄС граничних цін на російську нафту, інформує ZN.ua.

За даними Кремля, президент РФ Володимир Путін зателефонував сьогодні президенту Об'єднаних Арабських Еміратів шейху Мохаммеду бен Заїду аль-Нахаяну, повідомляє BILD.

Йшлося про співробітництво в рамках групи нафтовидобувних країн ( ОПЕК+ ) і з урахуванням встановленої Заходом верхньої межі цін на російську нафту.

Йдеться про три можливі варіанти відповіді. Перший — повна заборона на продаж нафти країнам, які підтримали обмеження, у тому числі через країни-посередники або навіть їхній ланцюжок, другий — заборона на експорт за контрактами, куди включено умову стелі цін і третій — запровадження індикативної ціни та заборону продавати з більшою знижкою.


Юлія Мельничук, ZN.ua





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