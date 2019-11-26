ГПУ сообщила о подозрении экс-судье по "делу Майдана"

Судья незаконно препятствовал проведению митингов, которые проходили в феврале 2014 года.

ГПУ сообщила о подозрении экс-судье по "делу Майдана"
Фото: Сергей Нужненко

Генеральная прокуратура сообщила о подозрении бывшему судье одного из районных судов Киева по фактам вынесения заведомо неправосудных решений об аресте участников Революции Достоинства.

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

"25 ноября 2019 года в уголовном производстве от 05.02.2014 сообщено о подозрении бывшему судье одного из районных судов г. Киева по фактам незаконного препятствования организации и проведению собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, проходивших в феврале 2014 года в центральной части. Киева, а также постановлении ним заведомо неправосудных постановлений об избрании в отношении участников мирных акций протеста мер в виде содержания под стражей (ч. 2 ст. 28, ст. 340, ч. 2 ст. 375 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование в указанном уголовном производстве продолжается.

В ГПУ напомнили, что 20 ноября 2019 органы прокуратуры окончательно потеряли следственные функции. Все незавершенные уголовные производства в настоящее время передаются в соответствии со ст. 216 УПК Украины в другие органы досудебного расследования. Вместе с тем, прокуроры продолжают выполнять процессуальные действия в пределах расследований.

Как сообщалось, следствие по делам Майдана может приостановиться на неопределенное время, потому что Рада не успела проголосовать необходимые поправки в закон о ГБР и вернуться к этому вопросу сможет только 3 декабря. При этом депутаты приняли принципиальное решение досрочно уволить директора ГБР Романа Трубу и его заместителей.

21 ноября адвокат семей Героев Небесной Сотни Евгения Закревская объявила голодовку до того момента, пока не будет проголосована поправка, которая позволит следователям по делам Майдана перейти в ГБР и возобновить расследование.

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