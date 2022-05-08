В Харьковской области секретарю сельсовета объявили о подозрении из-за пособничества россиянам

Прокуратура объявила о подозрении в пособничестве государству-агрессору депутату сельского совета в Харьковской области.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

По данным следствия, действующий депутат и секретарь сельсовета во временно оккупированной Кутузовке активно сотрудничала с агрессором. Так, она, используя свой пост, предоставила доступ военным РФ к жилым помещениям здания государственного предприятия, обеспечивала оккупантов жильем, принадлежащим местным жителям.

Также подозреваемая доводила до населения указания оккупантов, в частности, относительно обязательного ношения белых повязок. 7 мая депутат была задержана. В настоящее время решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Напомним, что СБУ задержала бывшего директора "Херсонкоммунтранссервиса" Павла Ткаченко. Его обвиняют в государственной измене.

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