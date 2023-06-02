Митрополиту і секретарю УПЦ МП з Житомирщини СБУ повідомила про підозру

Вони розпалювали міжрелігійну ворожнечу, а сусідня єпархія обкрадала вірян.

Служба безпеки України повідомила про підозру митрополиту і секретарю Овруцько-Коростенської єпархії УПЦ МП на Житомирщині. Митрополит особисто готував пропагандистські тексти та брошури, що прославляють ворога, повідомляє пресслужба СБУ , інформує ZN.ua .

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У своїх працях він ображав релігійні почуття українців, принижував погляди вірян інших конфесій та намагався сформувати ворожі настрої до них. Загальний тираж деструктивних матеріалів становив близько 50 тисяч примірників, які секретар єпархії – рідний брат митрополита – розповсюджував серед священників та вірян релігійної громади.

Спільникам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 161 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань.