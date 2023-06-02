Митрополиту і секретарю УПЦ МП з Житомирщини СБУ повідомила про підозру

Вони розпалювали міжрелігійну ворожнечу, а сусідня єпархія обкрадала вірян.

Служба безпеки України повідомила про підозру митрополиту і секретарю Овруцько-Коростенської єпархії УПЦ МП на Житомирщині. Митрополит особисто готував пропагандистські тексти та брошури, що прославляють ворога, повідомляє пресслужба СБУ, інформує ZN.ua.

Митрополиту і секретарю УПЦ МП з Житомирщини СБУ повідомила про підозру
© СБУ

У своїх працях він ображав релігійні почуття українців, принижував погляди вірян інших конфесій та намагався сформувати ворожі настрої до них. Загальний тираж деструктивних матеріалів становив близько 50 тисяч примірників, які секретар єпархії – рідний брат митрополита – розповсюджував серед священників та вірян релігійної громади.

Спільникам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 161 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань.

Під час обшуків на території сусідньої житомирської єпархії УПЦ МП співробітники СБУ викрили «ближнє коло» місцевого архієрея на оборудках із пожертвами вірян. Гроші, які парафіяни збирали на ліквідацію наслідків пожежі в єпархіальному управлінні в січні 2022 року, фігуранти витратили на власні потреби. Йдеться про понад мільйон гривень. Наразі триває розслідування за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.


Олександра Бритоусова, ZN.ua





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Митрополиту і секретарю УПЦ МП з Житомирщини СБУ повідомила про підозруМитрополиту і секретарю УПЦ МП з Житомирщини СБУ повідомила про підозру
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