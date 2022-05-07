Жителю Херсонской области, занявшему должность в "народной милиции", сообщено о подозрении в коллаборационизме

Правоохранители Херсонской области заочно сообщили о подозрении в коллаборационизме жителю Каховского района, занявшему должность в незаконно созданном оккупационными властями правоохранительном органе - так называемой "народной милиции", информирует пресс-служба Национальной полиции.

"В действиях так называемого "заместителя начальника отдела общественной безопасности" усматриваются признаки уголовного правонарушения, предусмотренного ч.7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины "Колаборационная деятельность"... за совершение преступления против основ национальной безопасности Украины 32-летнему жителю Каховского района может грозить 15 лет тюрьмы", - подчеркнули в полиции.

В субботу, 7 мая, мужчина уведомлен о подозрении в совершении преступления.