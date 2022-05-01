Правоохранители сообщили о подозрении в коллаборационизме еще одному "назначенному" оккупантами "руководителю"

Житель Новоайдара согласился стать "руководителем аппарата" у роSSийских военных.

Правоохранители сообщили о подозрении в коллаборационизме еще одному "назначенному" оккупантами "руководителю"
Ілюстративне фото
Фото: ЕРА/UPG

Правоохранители сообщили о подозрении так называемому руководителю аппарата "администрации Новоайдарского района ЛНР", которого "назначили" оккупанты.

Его действия квалифицированы по ч. 5 ст. 111 – коллаборационизм, говорится в заявлении Офиса генерального прокурора.

"По данным следствия, житель пгт Новоайдар вступил в преступный сговор с оккупационными войсками РФ и представителями фейковой республики и вступил в должность "руководителя аппарата администрации Новоайдарского района "ЛНР"", - отметили в прокуратуре.

Напомним, в Сумской области мэру г. Бурыни, его заместителю и депутату городского совета сообщили о подозрении в сотрудничестве с государством-агрессором и материальном обеспечении его вооруженных формирований. Все трое задержаны.

Позавчера заочные подозрения получили назначенные оккупантами так называемые руководитель Херсонской городской администрации и руководитель областной администрации. После начала оккупации Херсона они пошли на сотрудничество с врагом и согласились стать нелегитимными "главами" псевдоорганов власти.

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