"Это исторический день. Начинается новая эра": Финляндия официально сообщила о решении вступить в НАТО

Решение должен одобрить парламент страны, но это считается формальностью.

"Это исторический день. Начинается новая эра": Финляндия официально сообщила о решении вступить в НАТО
Президент Финляндии Саули Ниинистё
Фото: Verkkouutiset.fi

Президент и правительство Финляндии в воскресенье, 15 мая, объявили о намерении страны подать заявку на членство в НАТО.

Об этом президент Саули Ниинисто и премьер-министр Санна Марин заявили на совместной пресс-конференции в Президентском дворце в Хельсинки, передает АР.

"Это исторический день. Начинается новая эра", – сказал Ниинисто.

Ожидается, что парламент Финляндии одобрит это решение в ближайшие дни, но это считается формальностью.

Напомним, после полномасштабного вторжения РоSSии в Украину внеблоковые Швеция и Финляндия выразили готовность присоединиться к НАТО. Чиновники США говорят, что страны могут сделать это уже летом.

12 мая президент Финляндии Саули Нииностио и премьер-министр Санна Марин официально объявили о намерении страны подать заявку на вступление в НАТО в кратчайшие сроки.

РоSSия в традиционной манере начала запугивать Финляндию последствиями в случае ее присоединения к Альянсу. В частности, Дмитрий Медведев опубликовал сообщение с запугиваниями об увеличении военного присутствия РоSSии на Балтике, поскольку вступление Финляндии и Швеции в НАТО "угрожает РоSSии". Он написал, что РФ "будет вынуждена" усилить группировку сухопутных войск и ПВО и развернуть ВМС в акватории Финского залива. Он также сказал, что "ни о каком безъядерном статусе Балтики речь идти не будет".

Еще он пригрозил повышением цен и налогов, усилением напряженности вдоль границ, "искандерами" и кораблями с ядерным оружием "буквально на расстоянии вытянутой руки от собственного дома".

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