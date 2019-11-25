Канада снимет санкции с Портнова, если ГПУ не обоснует необходимость их продления

Правительство может принять такое решение уже в ближайшие недели.

В Канаде вскоре могут снять санкции с бывшего замглавы Администрации экс-президента Виктора Януковича - Андрея Портнова - если ГПУ не подаст обоснование необходимости их продления. Об этом журналистам "Радио Свобода" сообщили два источника в канадском правительстве.

"В Оттаве идут дискуссии относительно этого и решение о снятии санкций с Портнова может оказаться в повестке дня нового правительства в ближайшие недели", - сообщил источник.

Основанием для вероятного пересмотра санкций стало письмо бывшего замгенпрокурора Сергея Кизя, отправленное в Канаду в июле 2019 года, в котором говорилось, что "относительно Портнова не проводится никаких досудебных расследований и он не имеет процессуального статуса подозреваемого, обвиняемого или подсудимого".

Кизь также проинформировал посольство Украины в Канаде и МИД , что "по состоянию на 29 июля 2019, юридических оснований для пребывания Андрея Портнова в санкционном списке нет".

Источники в канадском правительстве сообщили, что в случае несогласия нового руководства ГПУ с этой позицией, необходимо в кратчайшие сроки отправить соответствующую информации в МИД Канады.

Напомним, 6 марта 2014 года ЕС ввел санкции против 18 граждан Украины, подозреваемых в присвоении государственных средств и причастности к нарушениям прав человека. Среди них был и Андрей Портнов. Год спустя Европейский союз продлил санкции, но исключил из списка Андрея Портнова.

Летом 2019 Портнов заявил, что намерен отсудить $300 тысяч компенсации у Генпрокуратуры, Министерства иностранных дел и Посольства Украины в Канаде из-за "незаконного применения международных санкций".