Возле дома главы харьковского облсовета взорвали автомобиль

СМИ пишут, что взорвался автомобиль зятя экс-зама прокурора области, хотя полиция сообщает о другом автомобиле.

В центре Харькова возле жилого дома на улице Чайковского неизвестные взорвали автомобиль. Полицейские пишут, что взорвалась машина Toyota Camry, однако ресурс Newsroom со ссылкой на местные телеграмм-каналы сообщает о взрыве Nissan Qashqai. На опубликованных фотографиях повреждения видно именно на этой машине.

Фото: newsroom
Фото: newsroom
Фото: newsroom

По данным полиции, вероятные участники преступления могут передвигаться на автомобиле Opel Vectra синего цвета с государственными знаками европейской регистрации. По Харькову и области введена полицейская операция "Перехват".

По данным ресурса Newsroom, водитель Nissan Qashqai получил травмы и был госпитализирован. По словам очевидцев, взрыв произошел, когда владелец машины сел за руль.

Согласно данным издания, Nissan принадлежит зятю бывшего заместителя прокурора Харьковской области, который был уволен в рамках люстрации. Ресурс также пишет, что в этом доме проживает глава облсовета Сергей Чернов, однако нет никаких сведений, что взрыв может быть связан с этим.

По информации Нацполиции, информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст.15 ч.1. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Фото: Нацполиция
Фото: Нацполиция

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Осуществляется комплекс мероприятий, направленный на выявление и задержание причастных к преступлению лиц.

Напомним, в конце августа в Днепропетровской области пытались взорвать автомобиль начальника местной полиции. В городе Першотравенск под автомобилем Mitsubishi Outlander взорвалась граната.



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