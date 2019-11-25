Возле дома главы харьковского облсовета взорвали автомобиль
СМИ пишут, что взорвался автомобиль зятя экс-зама прокурора области, хотя полиция сообщает о другом автомобиле.
В центре Харькова возле жилого дома на улице Чайковского неизвестные взорвали автомобиль. Полицейские пишут, что взорвалась машина Toyota Camry, однако ресурс Newsroom со ссылкой на местные телеграмм-каналы сообщает о взрыве Nissan Qashqai. На опубликованных фотографиях повреждения видно именно на этой машине.
По данным полиции, вероятные участники преступления могут передвигаться на автомобиле Opel Vectra синего цвета с государственными знаками европейской регистрации. По Харькову и области введена полицейская операция "Перехват".
По данным ресурса Newsroom, водитель Nissan Qashqai получил травмы и был госпитализирован. По словам очевидцев, взрыв произошел, когда владелец машины сел за руль.
Согласно данным издания, Nissan принадлежит зятю бывшего заместителя прокурора Харьковской области, который был уволен в рамках люстрации. Ресурс также пишет, что в этом доме проживает глава облсовета Сергей Чернов, однако нет никаких сведений, что взрыв может быть связан с этим.
По информации Нацполиции, информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст.15 ч.1. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Осуществляется комплекс мероприятий, направленный на выявление и задержание причастных к преступлению лиц.
Напомним, в конце августа в Днепропетровской области пытались взорвать автомобиль начальника местной полиции. В городе Першотравенск под автомобилем Mitsubishi Outlander взорвалась граната.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
25.11.2019 13:49