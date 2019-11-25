Двух последних претендентов на главу Госслужбы этнополитики исключили из конкурса

Конкурс закончился безрезультатно.

Двух последних претендентов на главу Госслужбы этнополитики исключили из конкурса
Андрей Юраш
Фото: religionpravda.com.ua

Двух претендентов на главу Госслужбы по этнополитике и свободе совести исключили из конкурса. Таким образом конкурс закончился безрезультатно. Об этом сообщил один из претендентов Андрей Юраш на своей странице в фейсбук.

По словам Юраша, три этапа конкурса он и его основной конкурент Юрий Решетников прошли с почти одинаковыми высокими баллами.

"Четвертый этап конкурса - собеседование, осталось только двое конкурсантов: Юраш - 6,25 баллов, Решетников - 6. Если какой-то вопрос оценивается в 0,5 баллов, то лицо дальше не проходит. Юраш получил за «достижения результатов» 0,5 баллов. То есть, три этапа были пройдены мной с самыми высокими среди кандидатов баллами. Выбивания меня на этапе собеседования - это совершенно манипулятивный маневр. Это именно тот этап, где можно было быть уверенным, что объем достигнутого и характер ангажированности к процессам вряд ли позволял бы сомневаться в результатах собеседования ", - написал Юраш.

"Однако по чьем-то неадекватным выводом к следующему этапу на Кабинет Министров не допущен ни Юраш, ни его уже единственный на то время конкурент: поскольку «пропустить вперед» этого оппонента не было никаких оснований и возможностей, то было решено «замочить» обоих", - рассказал Юраш.

Таким образом конкурс завершился безрезультатно.

По похожему сценарию по результатам собеседования с конкурса на должность главы Госкино исключили единственную претендентку Юлию Синькевич. Экс-глава Госкино Филипп Ильенко отреагировал, что конкурс довели до абсурда.

Напомним, Госслужба этнополитики восстановлена Кабмином в июне 2019 года. Андрей Юраш с 2014 года возглавляет департамент по делам религий и национальностей Минкульта.

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