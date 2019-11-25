Против сына президента Бразилии открыли дело о присвоении госсредств

Он получал зарплату несуществующих подчиненных.

Против сына президента Бразилии открыли дело о присвоении госсредств
Флавио Болсонару
Фото: https://www.poder360.com.br/

В Бразилии открыли уголовное дело против Флавио Болсонару - старшего сына президента страны Жаира Болсонару. Об этом в воскресенье, 24 ноября, сообщили в прокуратуре Рио-де-Жанейро, передает DW.

“Его подозревают в том, что он, работая депутатом парламента штата Рио-де-Жанейро, указывал в списке своих подчиненных людей, которые в действительности не работали на него”, - говорится в сообщении.

Следователи считают, что таким образом сын президента незаконно присваивал деньги, получаемые от государства для зарплат этим людям.

С февраля 2019 года 38-летний Флавио Болсонару является депутатом Федерального сената (верхней палаты парламента страны).

Это уже второе расследование против Флавио Болсонару. В начале года правоохранительные органы начали следствие в связи с подозрительными банковскими операциями.

Согласно данным бразильского ведомства по борьбе с преступностью в финансовой сфере, на счет сына президента в июне и июле 2017 года поступили в виде 48 отдельных платежей в общей сложности 96 тысяч бразильских реалов (около 20800 евро). В настоящее время делом занимается верховный суд страны.

Ультраправый президент Бразилии Жаир Болсонару пришел к власти по итогам второго тура выборов в октябре 2018 года.



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