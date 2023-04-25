На президента Південної Кореї у США будуть тиснути щодо постачання боєприпасів Україні – WP
При цьому президент Юн приїде до Штатів із розумінням, що його країна важлива США у контексті стримування Китаю.
Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль, який з 24 по 29 квітня перебуватиме у США, потрапить під тиск з боку американської влади щодо розблокування постачання артилерійських боєприпасів Україні,
«Звичайно, Україна зазнає незаконного вторгнення, тому доцільно надавати різну допомогу, але коли йдеться про те, як і що ми будемо постачати, ми не можемо не враховувати багато прямих і непрямих відносин між нашою країною та воюючими країнами», – сказав Юн у коментарі WP.
Видання зазначає, що у відносинах між Південною Кореєю та Штатами є низка суперечностей, окрім постачань снарядів для України. Наприклад, наслідки Закону про скорочення інфляції та Закону про чіпи для південнокорейських виробників, а також зростаюче бажання придбати власну ядерну зброю, незважаючи на гарантії безпеки США.
При цьому, на тлі заяв Китаю про намір кинути виклик світовій першості США в економічному та військовому плані, для США відносини із Південною Кореєю стають дедалі важливішими. Саме у цьому контексті відбуватимуться переговори щодо корейської військової допомоги Україні.