На президента Південної Кореї у США будуть тиснути щодо постачання боєприпасів Україні – WP

При цьому президент Юн приїде до Штатів із розумінням, що його країна важлива США у контексті стримування Китаю.

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль, який з 24 по 29 квітня перебуватиме у США , потрапить під тиск з боку американської влади щодо розблокування постачання артилерійських боєприпасів Україні, повідомляє The Washington Post. Сеул має величезні запаси боєприпасів, але відмовився відправляти їх в Україну через стурбованість своїми відносинами з Москвою, інформує ZN.ua .

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль © скриншот видео

«Звичайно, Україна зазнає незаконного вторгнення, тому доцільно надавати різну допомогу, але коли йдеться про те, як і що ми будемо постачати, ми не можемо не враховувати багато прямих і непрямих відносин між нашою країною та воюючими країнами», – сказав Юн у коментарі WP.

Видання зазначає, що у відносинах між Південною Кореєю та Штатами є низка суперечностей, окрім постачань снарядів для України. Наприклад, наслідки Закону про скорочення інфляції та Закону про чіпи для південнокорейських виробників, а також зростаюче бажання придбати власну ядерну зброю, незважаючи на гарантії безпеки США .