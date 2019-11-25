Британский журнал The Economist показал карту Украины без Крыма

Посольство Украины призвало редакцию исправить ошибку.

Авторитетный британский журнал The Economist опубликовал видеоролик под названием "Может ли импичмент принести пользу Дональду Трампу", в котором использовалась карта Украины без Крыма.

На это обратило внимание Посольство Украины в Великобритании и призвало редакцию исправить ошибку.

Фото: скриншот

"The Economist, мы надеемся, что такое достоверное и влиятельное издание исправит свою карту должным образом", – говорится в сообщении посольства в Twitter.

На момент публикации новости видео на канале The Economist отсутствует. Ссылки на него также удалили из соцсетей издания.

Напомним, в начале ноября The New York Times опубликовало материал с картой Украины без Крыма. Позже издание объяснило, что на карте должен был быть обозначенный пунктирной линией участок границы, аннексированный Россией в 2014 году.

В марте 2019 Google начал показывать Крым как роSSийскую территорию для пользователей из РФ. Корпорация создала локальную карту для "спорной территории".

В июне 2018 года посольство официально обращалось в редакцю американского издания Bloomberg из-за некорректного обозначения Крымана карте. После обращения, ресурс удалил эту карту со своего сайта.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Суд присудил моральную компенсацию ГАИшнику, который преследовал участника МайданаСуд присудил моральную компенсацию ГАИшнику, который преследовал участника Майдана
"Народный фронт" готов взять Ляшко на поруки и внести за него залог"Народный фронт" готов взять Ляшко на поруки и внести за него залог
Садовому вручили подозрениеСадовому вручили подозрение
Зеленский: Украина усилит взаимодействие с "Вышеградской четверкой"Зеленский: Украина усилит взаимодействие с "Вышеградской четверкой"
Зеленский пришел на встречу с премьером Чехии небритым из-за суеверийЗеленский пришел на встречу с премьером Чехии небритым из-за суеверий
Блок рекламы


Похожие новости
Офис президента показал строительство моста в Станице Луганской за 30 секунд
МВФ продолжит обсуждение новой программы для УкраиныМВФ продолжит обсуждение новой программы для Украины
Совет по свободе слова поддержал журналистов в конфликте с ПортновымСовет по свободе слова поддержал журналистов в конфликте с Портновым
Экс-советница Трампа назвала выдумкой вмешательство Украины в выборы президента США в 2016 годуЭкс-советница Трампа назвала выдумкой вмешательство Украины в выборы президента США в 2016 году
Экс-нардеп Фирсов стал временным и.о. главы Госэкоинспекции УкраиныЭкс-нардеп Фирсов стал временным и.о. главы Госэкоинспекции Украины
Пристайко заявил о готовности Украины к компромиссам на нормандской встречеПристайко заявил о готовности Украины к компромиссам на нормандской встрече
Послы G7 поддержали намерение Украины открыть рынок землиПослы G7 поддержали намерение Украины открыть рынок земли
Зеленский и Бабиш заявили о рестарте отношений Украины и ЧехииЗеленский и Бабиш заявили о рестарте отношений Украины и Чехии
Портнов ходил в Офис президента из-за ситуации с журналистами "Радио Свобода"Портнов ходил в Офис президента из-за ситуации с журналистами "Радио Свобода"
Оржель назвал неприемлимым предложение "Газпрома" для УкраиныОржель назвал неприемлимым предложение "Газпрома" для Украины
Последние новости
Подгружаем последние новости