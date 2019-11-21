НАБУ сообщило о подозрении экс-нардепу за недекларирование долгов в размере 4,7 млрд гривен

Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении депутату Верховной Рады VIII созыва по статье о декларировании недостоверных данных (ст. 366-1 Уголовного кодекса).

Об этом говорится на сайте НАБУ.

Депутат, имя которого в сообщении не указано, не указал в своих декларациях за 2015-2018 годы наличие невыполненных финансовых обязательств перед банками в размере 4,7 млрд гривен.

Подозрение направлено по средствам почтовой и электронной связи.

В начале 2019 года Специализированная антикоррупцонная прокуратура подавала генпрокурору Юрию Луценко представление на нардепа Дениса Дзензерского, который не указал финансовые обязательства на сумму более 4 млрд гривен. Луценко так и не внес это представление в Верховную Раду.

Денис Дзензерский занимал должность заместителя главы комитета Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности. В Раду прошел под №24 списка партии "Народный фронт", которую возглавляет экс-премьер Арсений Яценюк.

Совместно с отцом - предпринимателем из Днепра Виктором Дзензерским - владеет холдингом "МНПК Веста", который является крупнейшим производителем и экспортером автомобильных аккумуляторных батарей.