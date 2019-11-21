РоSSиянам запретят покупать украинскую сельхозземлю после открытия рынка

"Они ни при каких обстоятельствах не будут покупать землю".

Когда в Украине откроют рынок земли, проведут референдум и если откроют продажи сельхозземель для иностранцев – это ни при каких обстоятельствах не коснется граждан с роSSийским гражданством. Об этом сообщил уполномоченный президента Украины по земельным вопросам Роман Лещенко в интервью "Интерфакс-Украина".

При наличии роSSийского гражданства среди основателей украинских компаний, покупающих украинскую землю сельскохозяйственного назначения, будет применяться механизм спецконфискации собственности в пользу государства, прописанный в законе о рынке земли.

"В законе будет четко прописано, в переходных положениях, что вопрос о допуске иностранцев (к покупке с/х земли) только через всеукраинский референдум. До этого момента – никаких иностранцев. РоSSияне в принципе не обсуждаются. Это страна-агрессор, они ни при каких обстоятельствах не будут покупать землю. Если по каким-то механизмам где-то появляются россияне, мы осуществляем спецконфискацию в доход государства. В законе эта санкционная норма будет четко прописана", - сказал Роман Лещенко.

По его словам, в законе также будет прописано, что основателями имеющих право покупать землю украинских компаний могут быть только граждане Украины, у которых нет двойного гражданства, которые проживают на территории Украины и исключительно они являются основателями этих юридических лиц.

"У нас будут прямые корпоративные отношения. То есть не оффшор на Кипре, потом еще один оффшор, а потом какое-то лицо будет основателем. Мы это делаем для того, чтобы была прозрачная структура собственности юридических лиц", - отметил Лещенко.

Напомним, 13 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2178-10 об обороте рынка земель сельскохозяйственного назначения. За него проголосовали 240 народных депутатов ("Слуга народа" - 227 и 13 внефракционных).

Рынок земли планируют открыть с октября 2020 года.

Законопроект меняет редакцию статьи 130 Земельного кодекса о приобретении права собственности на землю сельскохозяйственного назначения. Это право будет у граждан Украины, украинских юридических лиц, территориальных общин и государства.