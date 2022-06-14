В Тернопольской области восемь человек остаются в больнице после ракетного удара

Их состояние легкой и средней тяжести

В Тернопольской области восемь человек остаются в больнице после ракетного удара

В результате ракетного удара в субботу, 11 июня, по Чертковскому району Тернопольской области в больницах остаются восемь человек, заявил глава областной военной администрации Владимир Труш в Telegram.

"В результате ракетных обстрелов Черткова в больницах остаются восемь человек. Их состояние легкой и средней тяжести", - подчеркнул Труш.

В результате удара по городу Чертков Тернопольской области 11 июня пострадали дети, сообщил утром глава Тернопольской областной военной администрации Владимир Труш. Все четыре ракеты вылетели из акватории Черного моря. Разрушена часть военного объекта, а также гражданские.

В результате авиаудара пострадали 22 человека, в том числе ребенок 12 лет. Также среди пострадавших есть семь женщин.


Анна Конюченко, ZN.ua





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