Зеленский незаконно выделил госохрану Богдану, - СМИ

Номера прикрытия используют на Tesla главы ОП, из которой Зеленский записывает обращения.

Зеленский незаконно выделил госохрану Богдану, - СМИ
Фото: president.gov.ua

Глава Офиса президента Андрей Богдан получил по распоряжению президента Владимира Зеленского государственную охрану и специальные номера прикрытия на автомобиль, хотя должность руководителя ОП не входит в перечень чиновников с госохраной.

Об этом говорится в расследовании программы Наші гроші проекта Bihus.info.

По данным журналистов, номера прикрытия используют на Tesla главы ОП, из которой президент Владимир Зеленский записывает обращения.

Авторы расследования установили, что госохрана Богдану предоставлена указом президента от 26 июня, несмотря на то, что должность Богдана госохрану не предусматривает.

Журналист-расследователь Максим Опанасенко утверждает, что УГО для Богдана - прямое нарушение закона.

Согласно закону, сотрудники Управления госохраны Украины работают с президентом, руководством парламента и Кабмина, главами Верховного и Конституционного судов, генпрокурором и министром иностранных дел. В случае необходимости ее предоставляют другим представителям власти. Но Офис президента - не государственный орган, а Богдан - не госслужащий, подчеркивается в расследовании.

Зеленский и Богдан комментировать факт предоставления госохраны главе ОП не стали. Но после того, как у главы ОП спросили, почему у него государственные охранники и его машина - на "угошном" номере, Богдан убрал номера УГО со своей Tesla.

Авторы расследования также рассказали, кому тоже незаконно предоставлял государственную охрану пятый президент Петр Порошенко.

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