У ЄС не бачать випадків незаконного обігу зброї у зв'язку з війною в Україні

В робочій групі спростували російські фейки.

Жодних масштабних випадків незаконного обігу стрілецької зброї у зв'язку з розв’язаною Росією війною проти України, не зафіксовано, йдеться у заяві делегації ЄС на засіданні робочої групи з питань вогнепальної зброї Конференції учасників Конвенції ООН проти транснаціональної організованої злочинності у Відні, інформує ZN.ua.

У ЄС не бачать випадків незаконного обігу зброї у зв\'язку з війною в Україні
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Як йдеться у документі, війна Росії проти України збільшила загрозу незаконного обігу стрілецької зброї в ЄС та інші регіони, проте блок врахував досвід Західних Балкан і тісно співпрацює з Україною, країнами-членами та іншими державами для протистояння цій загрозі.

«Ми пам'ятаємо про запущені Росією дезінформаційні кампанії щодо цієї загрози. Дозвольте підкреслити, що досі не було виявлено широкомасштабного незаконного обігу стрілецької зброї у зв'язку з війною. Ми можемо сказати, що у нас добра і широка співпраця з українським урядом, і ми вдячні йому за те, що він визначив цю загрозу як пріоритетну», — наголосили в робочій групі.

Там додали, що Євросоюз з 2019 року підтримує зусилля України у боротьбі з незаконним обігом зброї, боєприпасів та вибухових речовин та вживає конкретних заходів для посилення контролю на зовнішніх кордонах ЄС.

У лютому 2022 року вперше за часи незалежності України наказом МВС було затверджено положення про Єдиний реєстр зброї ЄІС МВС, як підсистему єдиної інформаційної системи МВС.

Наприкінці березня Агентство США з міжнародного розвитку заявило, що не виявило серйозних порушень, пов’язаних з допомогою Україні.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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