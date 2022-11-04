Жодна країна не проголосувала: Кислиця заявив, що росія посіла місце в ООН незаконно
Український дипломат Сергій Кислиця нагадав представникам в ООН, що росія там є незаконною.
Росія, ймовірно, представлена ??в Організації Об'єднаних Націй не зовсім легітимно, оскільки жодна країна не проголосувала за її ухвалення після розвалу СРСР. Про це заявив постпред України в ООН Сергій Кислиця.
Засумнівавшись у легітимності її присутності в організації, український дипломат захотів дізнатися, чи голосували країни за ухвалення Росії в ООН після розвалу Радянського Союзу, і попросив підняти руку тих, хто впевнений, що Росію ухвалили в ООН легітимно. Кислиця навіть надягла окуляри, щоб краще бачити голосуючих, проте "лісу рук", очікувано, не було.
"Путін зробив усе, щоб делегітимізувати присутність росії в Організації Об'єднаних Націй. Але порушую питання, а чи була взагалі присутність росії в ООН хоч колись легітимною. Задаюся питанням, взагалі, в цій залі, чи в цьому Асамблеї було голосування колись відповідно до пункту 2 статті 4 про прийняття російської федерації до складу ООН. У грудні 91-го року або ж у січні 1992 року або взагалі колись у наступний період. Хотілося б запитати делегатів, країни яких проголосували за прийняття російської делегації до складу організації", - сказав Кислиця, виступаючи в ООН.