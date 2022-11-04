Жодна країна не проголосувала: Кислиця заявив, що росія посіла місце в ООН незаконно

Український дипломат Сергій Кислиця нагадав представникам в ООН, що росія там є незаконною.

Росія, ймовірно, представлена ??в Організації Об'єднаних Націй не зовсім легітимно, оскільки жодна країна не проголосувала за її ухвалення після розвалу СРСР. Про це заявив постпред України в ООН Сергій Кислиця.

Засумнівавшись у легітимності її присутності в організації, український дипломат захотів дізнатися, чи голосували країни за ухвалення Росії в ООН після розвалу Радянського Союзу, і попросив підняти руку тих, хто впевнений, що Росію ухвалили в ООН легітимно. Кислиця навіть надягла окуляри, щоб краще бачити голосуючих, проте "лісу рук", очікувано, не було.