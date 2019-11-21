"Голос" призвал созвать внеочередное заседание Рады для сохранения следствия по делам Майдана

20 ноября дела Майдана должны перейти частично к ГБР и НАБУ.

?"Голос" призвал созвать внеочередное заседание Рады для сохранения следствия по делам Майдана
Фото: Макс Требухов

Партия "Голос" настаивает на созыве внеочередной сессии Верховной Рады для того, чтобы расследование по делам Майдана не остановилось.

Об этом сообщается на сайте политсилы.

"20 ноября расследования убийств на Майдане может остановиться. В этот день Генеральная прокуратура Украины будет обязана отдать все дела Майдана в Государственное бюро расследований. В сложившихся обстоятельствах, это может привести к тому, что дела не будут расследованы", - говорится в заявлении, которое партия направила в парламент.

В политсиле отметили, что они поддерживают инициативу семей погибших героев Небесной сотни и настаивают на немедленном созыве внеочередного заседания Рады для принятия решений, направленных на спасение расследования дел Майдана.

Напомним, 20 ноября 2019 органы прокуратуры окончательно теряют следственные функции, и дела Майдана должны перейти частично к Государственному бюро расследований, а частично - к Национальному антикоррупционному бюро.

Так, с 20 ноября следствие по делам Майдана может приостановиться на неопределенное время, потому что Рада не успела проголосовать необходимые поправки в закон о ГБР и вернуться к этому вопросу сможет только 3 декабря. При этом депутаты приняли принципиальное решение досрочно уволить директора ГБР Романа Трубу и его заместителей.

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