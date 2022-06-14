Били из "Ураганов": последствия обстрелов Днепропетровской области показали на фото

На 111-е сутки полномасштабной войны с роSSийскими оккупантами, в ночь на 14 июня, россияне из "Ураганов" обстреляли Покровскую общину Синельниковского района Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в своем Telegram-канале, информирует Апостроф.

"Там есть повреждения жилых домов. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет", - уточнил он.

Лукашук также рассказал что накануне вечером оккупанты ударили по Малой Костромке Криворожского района. Разрушений нет, люди не пострадали. Враг попал по окрестностям села.

Минувшей ночью россияне обстреляли приграничные территории Апостоловской общины. К счастью, обошлось без потерь и без разрушений.

"В других общинах Днепропетровщины по состоянию на эту минуту (8:20 14 июня, - "Апостроф") все спокойно. Оккупантов в области нет", - добавил Лукашук.


Лена Руденко, Апостроф





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