Ляшко вручили подозрение за драку с нардепом Герусом

Лидера Радикальной партии могут арестовать.

Ляшко вручили подозрение за драку с нардепом Герусом
Скриншот из видео

Бориспольская прокуратура в понедельник сообщила о подозрении лидеру Радикальной партии Олегу Ляшко за драку с народным депутатом Андреем Герусом.

Коллега Ляшко по парламенту 8 созыва Дмитрий Линько транслировал визит в прокуратуру в своем фейсбуке.

Прокуратура намерена ходатайствовать об избрании Ляшко меры пресечения в виде содержания под стражей.

"Геруса, который предал Украину и запустил сюда украинскую электроэнергию, а Ляшко, который борется против роSSийской агрессии, нужно держать под стражей. Это ходатайство прокуратуры. Все, кто работает против роSSийской агрессии, должны сидеть в тюрьме. Это их политика. Добровольцы, политики, волонтеры, военнослужащие - все те, кто борется против роSSийской агрессии, должны сидеть в тюрьме. Вот какие заказы выполняет прокуратура", - возмутился Ляшко на камеру.

Напомним, что Ляшко и Герус подрались 6 ноября в аэропорту "Борисполь" из-за поправки, позволившей начать импорт электроэнергии из РоSSии. На следующий день полиция открыла дело в отношении Ляшко по ст.346 (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля) Уголовного кодекса.

18 сентября Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал поправку – разрешить закупать украинским потребителями импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси.

1 октября была осуществлена первая поставка электроэнергии из РоSSии в режиме импорта. Поставка проведена ровным графиком мощностью 100 МВт. Импорт осуществлен компанией "Юнайтед Энерджи", которую связывают с Игорем Коломойским.

4 октября на сайте президента была зарегистрирована петиция о запрете импорта электроэнергии из РоSSии.

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