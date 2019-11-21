ГБР направило в Генпрокуратуру проект подозрения Порошенко

Экс-президенту припомнили конкурс в Высший совет правосудия.

ГБР направило в Генпрокуратуру проект подозрения Порошенко
Фото: eurosolidarity.org

Государственное бюро расследований направило в Генеральную прокуратуру проект подозрения бывшему президенту Петру Порошенко. Он является депутатом Верховной Рады и пока что имеет неприкосновенность.

Об этом говорится на сайте ГБР.

Проект подозрения подготовлен в рамках досудебного расследования о возможном неправомерном влиянии на конкурс по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия в марте-мае 2019 года.

Порошенко вменяют уголовные преступления, предусмотренные ч. 3 ст. 109 (действия, направленные на захват власти) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью) Уголовного кодекса Украины.

Кроме этого, следователи ГБР направили в прокуратуру проект представления в Верховную Раду на привлечение Порошенко к уголовной ответственности.

Глава ГБР Роман Труба через несколько недель может лишиться своей должности в рамках перезагрузки Бюро.

Напомним, что в мае 2019 года Порошенко назначил членами Высшего совета правосудия Михаила Исакова и Андрея Василенко. Меньше чем через месяц его преемник Владимир Зеленский отменил это назначение и перезапустил отбор членов ВСП.

Высший совет правосудия состоит из 21 члена, из которых 10 выбирают судьи, еще 10 - Президент Украины, Верховная Рада, съезд адвокатов, конференция прокуроров, представители юридических вузов (все - по два члена). Глава Верховного Суда входит в состав ВСП по должности.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
На КПВВ "Станица Луганская" за выходные умерли два человекаНа КПВВ "Станица Луганская" за выходные умерли два человека
Раненый командир 128-й бригады доставлен в ХарьковРаненый командир 128-й бригады доставлен в Харьков
Принц Чарльз выпустит коллекцию одежды для мужчин и женщинПринц Чарльз выпустит коллекцию одежды для мужчин и женщин
Пристайко считает, что нужно упразднить должность спецпредставителя США по УкраинеПристайко считает, что нужно упразднить должность спецпредставителя США по Украине
Арахамия: Скороход исключат из фракции, а ее "стрёмным" мужем займутся органыАрахамия: Скороход исключат из фракции, а ее "стрёмным" мужем займутся органы
Блок рекламы


Похожие новости
Герасимов: дело Порошенко должно отвлечь от катастрофических провалов властиГерасимов: дело Порошенко должно отвлечь от катастрофических провалов власти
Тейлор похвалил Зеленского за достижения и напомнил, что войну на Донбассе начала РоSSия, а не ПорошенкоТейлор похвалил Зеленского за достижения и напомнил, что войну на Донбассе начала РоSSия, а не Порошенко
Турчинов выступил против законопроекта по противодействию дискриминацииТурчинов выступил против законопроекта по противодействию дискриминации
Подозрение Порошенко - роSSийский заказ, - пресс-службаПодозрение Порошенко - роSSийский заказ, - пресс-служба
Прокуратура Нью-Йорка расследует причастность Джулиани к газовым проектам в Украине, - WSJПрокуратура Нью-Йорка расследует причастность Джулиани к газовым проектам в Украине, - WSJ
Скороход и Полякова исключили из-за неголосования за проекты, по которым было общее решение фракции, - КорниенкоСкороход и Полякова исключили из-за неголосования за проекты, по которым было общее решение фракции, - Корниенко
Национальные творческие союзы будут финансироваться попроектно, - БородянскийНациональные творческие союзы будут финансироваться попроектно, - Бородянский
Комитет Рады поддержал проект Тимошенко об уменьшении тарифов на газКомитет Рады поддержал проект Тимошенко об уменьшении тарифов на газ
Минкультуры презентовало проект закона про медиаМинкультуры презентовало проект закона про медиа
"Сначала скажите, куда вы пойдете", - Порошенко о заявлении Пристайко о выходе из Минских соглашений
Последние новости
Подгружаем последние новости