МВФ хочет знать, насколько близок к власти Коломойский, - Богдан на закрытой встрече с журналистами

Глава Офиса президента говорил с представителями СМИ off the record.

МВФ хочет знать, насколько близок к власти Коломойский, - Богдан на закрытой встрече с журналистами
Фото: kmu.gov.ua

Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан на закрытой встрече с журналистами сообщил, что государство выполнило главные требования Международного валютного фонда. Речь идет о принятии в первом чтении законопроекта о продаже сельхозземель и возвращении уголовной ответственности за незаконное обогащение, пишет theBabel.

"Теперь МВФ хочет знать, насколько близок к власти олигарх Игорь Коломойский. Убедить иностранных партнеров, что он ведет свою игру, команде президента сложно", - пересказали журналисты темы общения с Богданом в формате off the record.

Также в СМИ со ссылкой на независимые источники, присутствующие на закрытой встрече, сообщили, что между Украиной и представителями МВФ есть дискуссия относительно главы правления Райффайзен Банка Аваль, бывшего первого заместителя главы Нацбанка Александра Писарука. САП подозревает его в причастности к растрате стабилизационного кредита, выданного НБУ VAB Банку в размере 1,2 млрд гривен.

"Богдан убеждает, что Национальное антикоррупционное бюро, которое занимается этим делом, - независимый орган, и расследование ведется беспристрастно", - сообщили в издании.

Напомним, 15 ноября Высший антикоррупционный суд отказался арестовать председателя правления Райффайзен Банка Аваль Александра Писарука и установил ему залог 5 млн гривен. Позже стало известно, что банк взял на себя обязательства по выплате залоговой суммы.



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