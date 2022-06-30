Відіграла важливу роль у звільненні Зміїного: що відомо про українську САУ "Богдана" - характеристики і фото

За словами Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного українська самохідна гаубиця “Богдана” відіграла ключову роль у звільненні острова "Зміїний" від російських окупантів, інформує Апостроф.

Про це він написав на своїй Facebook-сторінці.

"Дякую захисникам Одещини, які вжили максимальних заходів для звільнення стратегічно важливої ділянки нашої території. Низький уклін конструкторам та виробникам української самохідної гаубиці “Богдана”, яка відіграла важливу роль у звільненні острова. Подяка іноземним партнерам за надані засоби ураження", - йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що розробка САУ "Богдана" належить Краматорському заводу важкого верстатобудування. Досвідчено-конструкторська робота з державного оборонного замовлення стартувала у 2016 році, а 24 липня 2018 року українці побачили новітній витвір на військовому параді.

Самохідка збудована на базі шасі КрАЗ-63221. Колісна формула 6 на 6. Вага 28 т. Для обслуговування потрібно 5 осіб. Швидкість руху трасою до 80 км/год., а по звичайній місцевості – 30 км/год. Запас ходу трасою 800 км, середньою місцевістю – 300 км/год. Довжина ствола становить 52 калібри. Кути підвищення від +5 до +65 градусів.

Боєздатність:

  • Автомат заряджання – 6 снарядів.
  • Швидкострільність – 4 – 6 пострілів за хвилину.
  • Боєзапас – контейнер на 20 снарядів.
  • Мінімальна дальність вогню – 780 м. Максимальна – до 42 км при використанні осколково-фугасного снаряда, 50 км – при активно-реактивному.

Окрім цього, "Богдана" оснащена автоматизованою системою наведення (контролери Siemens SIPLUS та SIMATIC HM), також має опцію автоматичної подачі боєприпасів на 6 снарядів. Управління підзарядкою, наведенням та стріляниною здійснюється з кабіни та в додатковому пункті в задній частині САУ.

У техніки ствол з того ж металу, що й міномети М120-15 "Молот". Передбачено броньований захист екіпажу від куль калібру 7,62 мм на відстані трохи більше 30 метрів. Є й захист від мін. Експерти кажуть, що Богдана має здатність здійснювати марш-кидки на відстань 1000 км і більше від місця дислокації по пересіченій місцевості за короткий проміжок часу.

Точної вартості самохідки невідомо, але перед показом на День незалежності України на неї було витрачено майже 140 мільйонів гривень.


Марія Швець, Апостроф





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