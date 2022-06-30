Відіграла важливу роль у звільненні Зміїного: що відомо про українську САУ "Богдана" - характеристики і фото

За словами Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного українська самохідна гаубиця “Богдана” відіграла ключову роль у звільненні острова "Зміїний" від російських окупантів, інформує Апостроф .

Про це він написав на своїй Facebook-сторінці.

"Дякую захисникам Одещини, які вжили максимальних заходів для звільнення стратегічно важливої ділянки нашої території. Низький уклін конструкторам та виробникам української самохідної гаубиці “Богдана”, яка відіграла важливу роль у звільненні острова. Подяка іноземним партнерам за надані засоби ураження", - йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що розробка САУ "Богдана" належить Краматорському заводу важкого верстатобудування. Досвідчено-конструкторська робота з державного оборонного замовлення стартувала у 2016 році, а 24 липня 2018 року українці побачили новітній витвір на військовому параді.

Самохідка збудована на базі шасі КрАЗ-63221. Колісна формула 6 на 6. Вага 28 т. Для обслуговування потрібно 5 осіб. Швидкість руху трасою до 80 км/год., а по звичайній місцевості – 30 км/год. Запас ходу трасою 800 км, середньою місцевістю – 300 км/год. Довжина ствола становить 52 калібри. Кути підвищення від +5 до +65 градусів.

Боєздатність:

Автомат заряджання – 6 снарядів.

Швидкострільність – 4 – 6 пострілів за хвилину.

Боєзапас – контейнер на 20 снарядів.

Мінімальна дальність вогню – 780 м. Максимальна – до 42 км при використанні осколково-фугасного снаряда, 50 км – при активно-реактивному.

Окрім цього, "Богдана" оснащена автоматизованою системою наведення (контролери Siemens SIPLUS та SIMATIC HM), також має опцію автоматичної подачі боєприпасів на 6 снарядів. Управління підзарядкою, наведенням та стріляниною здійснюється з кабіни та в додатковому пункті в задній частині САУ.

У техніки ствол з того ж металу, що й міномети М120-15 "Молот". Передбачено броньований захист екіпажу від куль калібру 7,62 мм на відстані трохи більше 30 метрів. Є й захист від мін. Експерти кажуть, що Богдана має здатність здійснювати марш-кидки на відстань 1000 км і більше від місця дислокації по пересіченій місцевості за короткий проміжок часу.

Точної вартості самохідки невідомо, але перед показом на День незалежності України на неї було витрачено майже 140 мільйонів гривень.