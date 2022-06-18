Зеленський прибув до Миколаєва та нагородив Кіма орденом Богдана Хмельницького: фото

Президент України Володимир Зеленський прибув до Миколаєва з візитом. Це місто і область часто обстрілюють російські окупанти, а голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім став всенародним улюбленцем.

Інформація щодо візиту з'явилася на Telegram-каналі глави держави, інформує Апостроф .

"Наша Миколаївщина. Нарада з важливих питань регіону. Обговорили стан економіки, відновлення водопостачання, ситуацію в сільському господарстві. Окрему увагу приділили загрозам із суші та з моря. Не припиняємо працювати заради перемоги", - повідомив Зеленський.

Президент Володимир Зеленський вручив державні нагороди представникам місцевої влади – орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня був нагороджений голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Крім того, орденом "За мужність" ІІІ ступеня нагороджений Миколаївський міський голова Олександр Сенкевич, а також звання бригадного генерала отримав полковник Андрій Гнатов.

Також глава держави з представниками Офісу оглянув зруйновану ракетним ударом будівлю Миколаївської ОДА. Президент доручив надати необхідну допомогу сім'ям загиблих унаслідок обстрілу будівлі.