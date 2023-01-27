Західні танки на фронті прикриватиме українська «Богдана» — Резніков

Танки західного виробництва на фронті підтримуватиме українська артилерія. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков, опублікувавши у Facebook світлину самохідної артилерійської установки «Богдана» калібру 155 мм українського виробництва.

«Весь минулий рік ми не припиняли закупівлі озброєння та військової техніки у вітчизняних виробників. Там, де було можливо, у межах компетенції сприяли розгортанню в нових локаціях та збільшенню потужностей», — написав міністр.

Він додав, що міністерство працювало над тим, щоб у 2023 році максимальний обсяг коштів було спрямовано українським виробникам усіх компонентів – від форми, взуття, бронежилетів і БПЛА до важкої зброї і боєприпасів.

«Невдовзі представимо перші результати нашого руху щодо безпілотних літальних апаратів», — пообіцяв Резніков.

Міністр також опублікував фото української САУ «Богдана» калібру 155-мм. За його словами, одна така артсистема вже успішно пройшла випробування на полі бою.

«Нові артсистеми Міноборони профінансувало ще навесні 2022 року. Танки західного виробництва, які надійдуть за кілька місяців, на фронті підтримуватиме українська — у всіх розуміннях цього слова — артилерія», — наголосив Резніков.