В Грузии демонстранты продолжили блокировку парламента

Они не пустили единственного депутата, который пришел на работу.

В Грузии демонстранты продолжили блокировку парламента
Фото: NewsGeorgia

В Грузии по состоянию на утро 18 ноября демонстранты продолжили блокировку здания парламента, отказываясь пускать туда кого-либо. На воротах висят цепи с замками, ближайшие улицы перекрыты мешками со строительным мусором, что делает подъезд к парламенту невозможным, передает "Интерфакс".

Около 200 участников акции всю ночь провели возле парламента, греясь от огня, разведенного в железных бочках. Лидер оппозиционной партии "Новая Грузия" Георгий Вашадзе призвал парламентариев отказаться от выхода на работу, "чтобы избежать инцидентов".

"У оппозиции есть конкретный план действий, который не выходит за рамки закона и Конституции", - заявил он.

По его словам, вечером 18 ноября состоится встреча лидеров оппозиции и дипломатов из США и представительства ЕС. Вашадзе сообщил, что акции протеста под парламентом будут длиться до тех пор, пока правительство не уйдет в отставку, а в стране не назначат досрочные парламентские выборы по пропорциональной системе.

Как пишет Interpress news, единственным депутатом, который в понедельник пришел на работу, был член большинства Реваз Арвеладзе. Однако демонстранты отказались пускать его в парламент, из-за чего он покинул территорию.

Напомним, протесты под парламентом Грузии начались после того, как депутаты провалили голосование по реформе избирательной системы, которую пообещала провести власть.

Основным требованием митингующих является проведение внеочередных парламентских выборов по пропорциональной системе, а также отставка правительства и изменение нынешнего состава ЦИК. По оценкам журналистов, 17 ноября на митинг вышло несколько несколько тысяч человек.



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