В подвале жилого дома в Чермалыке обнаружили схрон с боеприпасами

Среди них три РПГ, двести патронов, тротиловые шашки и заряды к гранатомету.

В подвале жилого дома в Чермалыке обнаружили схрон с боеприпасами
В подвале жилого дома в Чермалыке обнаружили схрон с боеприпасами
Фото: https://www.facebook.com/pressjfo.news

В Чермалыке военные обнаружили схрон боеприпасов. Об этом сообщили в штабе ООС.

"Три РПГ-22, две сотни патронов калибра 5,45, четыре тротиловые шашки, 11 зарядов к подствольному гранатомету и другие боеприпасы хранились в подвале одного из жилых домов в населенном пункте Чермалык", - говорится в сообщении.

Тайник нашли нацгвардейцы совместно с сотрудниками СБУ во время выполнения боевой задачи в Донецкой области.

По данному факту сведения несли в ЕРДР по ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление) и ч. 1 статьи 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее схрон с боеприпасами нашли возле заброшенной шахты в Луганской области.

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