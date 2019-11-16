Антикоррупционный суд арестовал экс-замминистра культуры Лесничую с залогом 576 тыс. гривен

САП настаивала на залоге в размере 7,684 млн гривен.

Антикоррупционный суд арестовал экс-замминистра культуры Лесничую с залогом 576 тыс. гривен
Фото: tsn.ua

Высший антикоррупционный суд арестовал бывшего заместителя министра культуры Викторию Лесничую на 60 суток с залогом в размере 576 тыс. гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Специализованной антикоррупционной прокуратуры в фейсбуке.

"ВАКС избрал для бывшей замминистра культуры Украины (2011 год) меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой внесения 576,3 тыс. гривен залога", - говорится в сообщении.

Так, суд частично удовлетворил ходатайство прокурора САП, который настаивал на применении к подозреваемой меры пресечения в виде содержания под стражей, но с альтернативой внесения 7,684 млн гривен залога.

Суд также продолжает избирать меру пресечения еще одной подозреваемой по делу - Светлане Кондзеле.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро задержало Лесничую вместе с директором департамента обеспечения доступа к публичной информации Офиса Президента Светланой Кондзелей. Они подозреваются в причастности к мошенническому завладению 150 тыс. долларов.

Прокуратура просит суд арестовать Кондзелю с залогом 7,68 млн гривен.

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